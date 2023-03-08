ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» في البحيرة

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تورط (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والتصرف فيها عقب ذلك بالبيع لعملائهم سيئ النية.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة (إدكو، ورشيد، وأبو حمص) بالبحيرة، وأضافوا ببيع السيارات (لثلاثة عملاء لهم سيئ النية - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق الإسكندرية، البحيرة) أمكن ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وقرر أحدهم بتغيير معالم إحدى السيارات لدى (فني سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية أمكن ضبطه).