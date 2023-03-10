عامل ينهي حياة ابن عمه لخلافات أسرية ويلقي جثته في ترعة بالمرج

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مقتل طالب بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً .بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى ..

أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع أحد أقاربه (عامل "نجل عمه" - مقيم بذات العنوان) حيث إستقل برفقته إحدى الدراجات النارية وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم .. فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك قام بإستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات ، والإتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية ، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجنى عليه إلى إحدى المناطق ، وتمكن من مغافلته وخنقه بإستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة ، ووضع الجثمان داخل إحدى الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة ، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد "الجراجات" كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجنى عليه بالمكان المشار إليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية