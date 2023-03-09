حبس صياد بتهمة قتل صديقه وإلقاء جثته في مصرف مياه بالمحلة

قررت جهات التحقيق بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حبس المتهم «و.م» البالغ من العمر 38 عاما، ويعمل صيادا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقتل صديقه، «سامح أحمد» البالغ من العمر 32 عاما، وإلقاء جثته في أحد مصارف المياه العمومية بسبب الغيرة، والخلاف على أماكن الصيد، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

إخطار بالعثور على جثة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ، بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، بها جرح قطعي في الرقبة، وملقاة داخل ترعة سندسيس المارة بعزبة المشوبر، التابعة لقرية البنوان، بمركز المحلة الكبرى، بعد تغيب دام لمدة 5 أيام.

التحفظ على الجثة

وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وبعمل التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة على نحو المشار إليه، بسبب خلافات سابقة بينهم على أماكن الصيد، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وعرض الجثة على الطب الشرعي، لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.