روبوتات تتحرك داخل الحرم لمساعدة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك

أعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام، استحداث عدد من الخدمات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من خلال منظومة عمل ذكية دون تدخل بشري، ضمن خطة تطوير الذي المملكة، بهدف تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة وف تدخل العمل.

وتابع بيان رئاسة شؤون المسجد الحرام بأن بين تلك الإجراءات تعمل في مجالات التعقيم والتطهير وروبوتات أخرى تعمل في المجال التوجيهي من أجل إرشاد زوار المسجد وضيوف الرحمن من المعتمرين لتسهيل عملية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على الآلة الشائعة، مع إمكانية إضافة الترجمة لبعض اللغات العالمية وكذلك التواصل مع بعض المشايخ عن بعد.

روبوت لتوزيع الهدايا

وأوضح البيان أنه تم استحداث روبوت تكون وظيفته توزيع بعض الهدايا على زوار المسجد الحرام، وهو مزود بشاشة مع سماعات للتحكم في الصوت الذي يمكن تغييره وتعديله في أي وقت، كما أنه تم تزويده بحساسات ثلاثية الأبعاد بهدف تجنب الاصطدام مع أي أجسام ونظام معرفة تلقاي بالأماكن والمواقع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

دور التكنولوجيا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وسام مقادمي وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي ، بأن الخطة التي تم وضعها من خلال التقنيات الحديثة وبعض المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي، مؤخرا تساعد في تنفيذ خطة تشغيل الحرم مع تلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء المناك عبر تسهيل استخدام الخدمات المختلفة بكل يسر.