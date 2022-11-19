تردد قناة السعودية قرآن كريم على النايل سات.. من داخل الحرم المكي

سماع أشهر القراء ورؤية الحرم المكي لحظة بلحظة، يدفعان الكثير من متصفحي محركات البحث العالمية للبحث عن تردد قناة السعودية قرآن كريم، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في تقديم هذا المحتوى الديني عبر شاشتها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة السعودية قرآن كريم، على هذا النحو:

تردد قناة السعودية قرآن كريم

ويمكن تحميل تردد قناة السعودية قرآن كريم على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي المصري: نايل سات.

التردد: 12149 أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

بث قناة السعودية قرآن كريم من داخل الحرم

وتعد قناة السعودية قرآن كريم الوحيدة التي تبث القرآن الكريم من داخل الحرم المكي، على مدار 24 ساعة، منذ أن تأسست في عام 1431 بعهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويتولى رئاسة القناة حاليا الشيخ سليمان العيدي إلى جانب رئاسة قناة السنة النبوية، وتبث القناة على مدار اليوم على القمر الصناعي المصري نايل سات وأيضا قمر عرب سات وهوت بيرد، تعمل القناة من خلال تقنية HD، وهي القناة الدينية الاولي في الوطن العربي التي تبث القرآن الكريم من خلال نخبة كبيرة من رواد المشايخ والقراء في مصر والسعودية.