السعودية تكشف عن مفاجأة في موسم الحج 2023: أصغر عمر للحاج 12 سنة

كشف وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، عن خطوط واضحة تخص موسم الحج لعام 2023، فيما لم يتم الإعلان عن الحد الأقصى لعمر الحاج، فيما سيكون أصغر عمر للحاج 12 سنة.

عودة الحج دون قيود

وأشار الوزير، في تصريحات له اليوم، ضمن فعاليات «إكسبو الحج»، إلى أن الموسم المقبل سيشهد عودة الحجاج دون قيود أو شروط، بجانب تخفيض تكلفة تأمين الحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالا، بنسبة تصل إلى 73%.

خدمة الحجاج وتطويرات داخلية

وأوضح وزير الحج السعودي، أن حكومة بلاده ستعمل على توسعة الحرم الشريف، بتكلفة تتجاوز 200 مليار ريال وإنشاء قطار سريع لربط المسجد النبوي بالحرم المكي، بتكلفة 64 مليار ريال من أجل التسهيل على الحجاج والمعتمرين، وتقليل زمن السفر بين مكة والمدينة.

الموعد النهائي للتقديم إلى الحج

وبينت السعودية أن الموعد النهائي للتقديم للحج سيكون 25 يونيو 2023 مع السماح للسيدات بالحج لأول مرة دون محرم.