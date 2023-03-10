ماراثون حياة كريمة تحت شعار «اجري في الخير» لدعم الفئات الأكثر احتياجا

نشرت المباردة الرئاسية حياة كريمة صورا من يوم الماراثون الذي نظمته بالقاهرة بشعار «اجري في الخير»، حيث نظمت المباردة يوما رياضيا، ليذهب العائد منه لتقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ500 فرد من المستحقين تحت شعار «خلينا نفرحهم قبل رمضان».

اجري في الخير

حياة كريمة

جناح حياة كريمة في ماراثون القاهرة

وشكرت مبادرة حياة كريمة المنضمين للماراثون عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شكراً لكل المشاركين في جناح حياة كريمة في ماراثون القاهرة، واللى دعموا المؤسسة في حملة التبرع بأطراف صناعية وبكراتين الخير لشهر رمضان».