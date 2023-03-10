«حياة كريمة» تشيّد مدرسة تعليم أساسي في مركز إطسا بالفيوم

قال مصطفى عبد العزيز أبو جليل، مدير مدرسة الوابور الجديدة للتعليم الأساسي، إن مباردة «حياة كريمة» قامت بالعديد من الجهود لخدمة المواطنين بالفيوم وخاصة بمركز أطسا ومنشية عبد المجيد، واصفًا المشروعات التي قامت بها مؤسسة «حياة كريمة» بـ«الطفرة في خدمة المواطنين» من خلال العديد من المشروعات التي قامت بها وخاصة المدارس.

وأضاف أبو جليل بتقرير مذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المدرسة تتضمن 35 فصل إضافة إلى غرف المكاتب الإدراية والحمامات، مشيرًا إلى أنّ المدرسة الجديدة يسرت على الطلاب بهذه المنطقة، إذ أنهم كانوا يضطرون للذهاب إلى مدرسة تبعد 2 كيلو عن المنطقة سيرًا على الأقدام.

800 طالب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدرسة الجديدة

وأوضح مدير مدرسة الوابور الجديدة للتعليم الأساسي، أن المدرسة الجديدة تخدم ما يقرب من 800 طالب بين المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيدًا بجهود مؤسسة حياة كريمة الكبيرة في توفير الإمكانيات داخل المدرسة، وبالفعل بدأ الطلاب في تلقي الخدمة التعليمية داخل المدرسة الجديدة.

مشروعات متعددة بمركز إطسا بالفيوم

وتابع أبو جليل: «أنتم شايفين المبني ما شاء الله حاجة تفرح، وريح الأولاد ايلي كانوا بيمشوا 2 كيلو عشان يوصلوا للمدرسة، مشيرًا إلى أن مؤسسة حياة كريمة تقوم بالعديد من المشروعات الأخرى بالفيوم والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات من أجل توفير الخدمات للمواطنين».