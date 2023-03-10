«الأوقاف» تفتتح 67 مسجدا في 20 محافظة اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 67 مسجدًا في 20 محافظة، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة قنا، تم افتتاح مسجد الثورة، بقرية المداكير، بمركز الوقف وفي محافظة الأقصر، تم افتتاح مسجد العبادين، بقرية قامولا، بمركز القرنة، ومسجد التقوى، بقرية الطود البلد، بمركز الطود، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد الشرقي، بقرية الكوم الأخضر، بمركز ديروط، ومسجد عباد الرحمن، بقرية أبو كريم، بمركز ديروط، ومسجد السوابعة، بقرية التناغة الشرقية، بمركز ساحل سليم، ومسجد المركز الطبي، بمدينة ديروط، ومسجد التوحيد، بقرية المندرة غرب، بمركز منفلوط، ومسجد العدوية، بقرية ببلاو، بمركز ديروط.

وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد نور الإسلام، بقرية الوحلية الكبير، بمركز برديس، ومسجد الإمام محمد عبده، بقرية الرياينة، بمركز طما، ومسجد الأنوار المحمدية، بنجع الحضر، بقرية أولاد سلام، بمركز دار السلام، ومسجد التراكوة، بقرية بني وشاح، بمركز المراغة، ومسجد الجواميس، بالعزبة المستجدة، بقرية المدمر، بمركز طما، وفي محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد الدريرة، بقرية الطويسة بالدريرة، بمركز دراو.

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد الرحمة العقالية، بمركز العدوة، ومسجد المجاهدين، بقرية دروة، بمركز ملوي، ومسجد عطية علي، بمزروع، بقرية أبجاج الحطب، بمركز مطاي، ومسجد الرحمن كوم الشيخ، بمركز بني مزار، ومسجد أبو جمعة، بعزبة أبو جمعة، بمركز بني مزار، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد النصر المصري، بقرية العكريشة، بمركز كفر الدوار، ومسجد عزبة البور سعيدية، بقرية كوم اشو، بمركز كفر الدوار، ومسجد قرية التراس، بقرية كوم اشو، بمركز كفر الدوار، ومسجد عبد الحليم محمود، بمركز النوبارية، ومسجد الرحمن، بقرية الشعراوي، بمركز حوش عيسى، ومسجد الإبراهيمية الكبير، بمركز إيتاي البارود.

وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مسجد الرحمة، بقرية الروبيات، بمركز طامية، ومسجد الفاروقة، بقرية كفر محفوظ، بمركز طامية، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد التوحيد، بعزبة أبو سيف، بكوبري دعبس، بمركز أبو حماد، ومسجد الحرمين، بميت ردين، بقرية النحاسين ، بمركز فاقوس، ومسجد أحمد عادل عطوة، بمركز الحسينية، ومسجد الصادق، بمركز الحسينية، ومسجدالشهداء، بقرية الغار، بمركز الزقازيق، ومسجد التوبة، بالحي العاشر، بمدينة العاشر من رمضان، ومسجد الرحمة، بقرية نبتيت، بمركز مشتول السوق.

مساجد جديدة في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد الرحمة، بباز أبطو، بقرية العجوزية، بمركز دسوق، ومسجد الرحمن الرحيم، بالصوالحة، بالقنطرة، بمركز كفر الشيخ، ومسجد الطرفاية الكبير، بقرية 4 الطرفاية، بمركز الحامول، ومسجد الحلمية الجديد، بقرية الحلمية، بمركز الحامول، والمسجد الكبير، بقرية العيسوية، بمركز سيدي سالم، وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد الخلفاء الراشدين، بمشروع أبناء الجيزة، بحدائق أكتوبر، بالمرحلة الثالثة، والمسجد الكبير، بقرية نجوع العرب، بمركز الصف، وفي محافظة الدقهلية، تم افتتاح مسجد عزبة بناني، بعزبة بناني، بقرية كفر بهوت، بمركز نبروه، ومسجد سيدي حالة، ببندر المنصورة.

افتتاح مسجد في كفر الزيات

وفي محافظة الغربية، تم افتتاح المسجد القبلي، بقرية أكوة الحصة، بمركز كفر الزيات، ومسجد سيدي علي أبو يونس، بقرية طنبارة، بمركز المحلة الكبرى، وفي محافظة القاهرة، تم افتتاح مسجد الحي القيوم، بالإسكان العائلي، بمدينة 15 مايو، وفي محافظة مرسى مطروح، تم افتتاح مسجد المصطفى، بعلم الروم، بجوار ابني بيتك شرق، وفي محافظة الإسماعيلية، تم افتتاح مسجد الرحمن، بالعمار، ك 11 الفردان غرب، ومسجد الرحمن، بقرية أبو طفيلة، بمركز القنطرة، ومسجد التقوى، بقرية مرسي غالي، بمركز أبو صوير.

وفي محافظة السويس، تم افتتاح مسجد الرحمن الرحيم، بقرية أورلاندو 2، بالكيلو 112 طريق «السويس - الزعفرانة»، ومسجد الرحمن، بالإيمان، بحي الأربعين، وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد الشهيد محمد صبحي، بنوى، بقرية شبين القناطر، بمركز شبين، ومسجد عطا، بقرية الرملة، بمركز بنها، ومسجد النور، بعزبة سويلم، بقرية باسوس، بمركز القناطر الخيرية، والمسجد الكبير العجايبة، بكفر الشوبك، بقرية شبين القناطر، بمركز شبين، ومسجد التقوى بالحزانية، بقرية شبين القناطر، بمركز شبين، وفي محافظة المنوفية، تم افتتاح مسجد كوم برهيم، بقرية برهيم، بمركز منوف، ومسجد الشورى، بقرية برهيم، بمركز منوف، ومسجد الأنصاري، بقرية طملاي، بمركز منوف.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد سلامة الشاعر، بمركز كرداسة، وفي محافظة الإسكندرية، تم افتتاح مسجد الحي القيوم، بقرية نجع رزينة، بمركز العامرية، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد العمري، بقرية كنيسة أورين، بمركز شبرا خيت، وفي محافظة المنوفية، تم افتتاح مسجد القبلي، بقرية كفر شبرا بلولة، بمركز سرس الليان، ومسجد عز الدين، بمركز تلا، وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد الرحمة البحري، بقرية المنشية الجديدة، بمركز سيدي سالم.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 812 مسجدًا، بينها 654 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و158 مسجدًا صيانة وتطوير.