100 من أئمة وزارة الأوقاف في زيارة لمتحف الحضارة بالفسطاط

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار حرص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كل فئات المجتمع والتواصل معهم لتعريفهم بتراثهم الحضاري، استقبل المتحف وفدا يضم 100 من الأئمة المتميزين من وزراة الأوقاف.

أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن متحف الحضارة يحرص على استقبال زائريه من جميع الفئات والمؤسسات والجهات المجتمعية المختلفة، والعمل على إنجاح زيارتهم بالشكل الذي يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية، للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التي تعبر عن الديانات السماوية الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهو ما يعكس تاريخًا من التسامح امتازت به مصر على مر العصور وما زال متواصلا يشع بنوره حتى الآن.

مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية

وأوضحت وزارة السياحة، في بيان، أن إبراهيم حامد أمين متحف الحضارة، اصطحب وفد الأئمة في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، إذ قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.

كسوة الكعبة الشريفة بمعرض الحضارة بالفسطاط

وأشارت الوزارة، إلى أن أئمة الأوقاف أعربوا في نهاية الزيارة، عن سعادتهم بهذه الجولة الثرية، وشعورهم بالفخر تجاه عظمة هذا الصرح العظيم الذي يحكي تاريخ بلادهم على مر العصور، وإعجابهم بالقطع الأثرية الفريدة، وخاصة معروضات قاعة العرض المركزي من بينها «المحمل» الذي يرجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني، وكسوة الكعبة الشريفة «باب التوبة» وهي آخر كسوة خرجت من مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1962، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.