مازالت الفرصة متاحة للتقديم في وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، للحصول على فرصة بمرتبات ثابتة، وامتيازات أخرى، في إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقراء، ننشر تفاصيل آخر موعد للتقديم على وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، بحسب ضوابط الإعلان عن تفاصيل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالمساجد التابعة للأوقاف كالتالي:

آخر موعد للتقديم على وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023

وآخر موعد للتقديم على وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، وهي التي يختص شاغل هذه الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، سيكون يوم 4 مارس 2023.

وستكون مهمته الإشراف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد إلى جانب متابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .

شروط وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023

وفضلا عن تحديد آخر موعد للتقديم على وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، أوضحت البوابة شروط التقدم للوظيفة وهي ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، الحصول على مؤهل عال أزهري، وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

وعند التقدم للوظيفة قبل آخر موعد للتقديم على وظائف الأئمة بمسابقة وزارة الأوقاف 2023، على الراغبين في التقدم تجهيز المستندات المطلوبة، وأبرزها: صورة شخصية، الرقم القومي وجه أول وثان سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد.

إلى جانب الموقف من الخدمة العسكرية، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

إيصال الإيداع البنكي ( حيث يلتزم المتقدم لاعلان الوظيفة بايداع مبلغ 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح في أحد البنوك (البنك الأهلى المصرى - بنك مصر - بنك القاهرة).

- يتم التقديم إلكترونيا وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 18/2/2023 حتى 4/3/2023.