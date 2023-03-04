أعلنت وزارة الأوقاف، ضمن الوظائف الحرفية والخدمية، تفاصيل آخر موعد للتقدم لوظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023، لنحو 1000 موظف بمختلف أنحاء الجمهورية، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية كالتالي:

آخر موعد للتقديم على وظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023:

وضمن الإعلان عن أخر موعد للتقديم على وظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023، أوضحت بوابة الحكومة طبيعة الوظيفة، حيث يختص شاغل هذه الوظيفة بالمحافظة على بيت العبادة والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتوائم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

أخر موعد للتقديم على وظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023:

وقبل التعرف على أخر موعد للتقديم على وظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023، تشترط الوظيفة ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عاما، والحصول على مؤهل أقل من المتوسط، مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية عامة، مؤهل اقل من المتوسط (إعدادية أزهرية).

ونوهت الوزارة أنه على الراغبين بالالتحاق بالوظيف التقدم بالأوراق والمستندات قبل آخر موعد للتقديم على وظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023، وهو يوم 30 مارس الجاري، كما يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة:

وعلى المتقديم استيفاء الأوراق المطلوبة قبل أخر موعد للتقديم على وظيفة عمال مساجد وزارة الأوقاف 2023، وأبرزها، الصورة الشخصية، الرقم القومي سارية (وجه أول وثان)، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، الموقف من الخدمة العسكرية.

فضلا عن شهادة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

و إيصال الإيداع البنكي، مع الالتزام بالتقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.