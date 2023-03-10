محافظ أسيوط يمنح مركز البداري حافزا ماديا لتميزه في ملف تقنين الأراضي

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي المنظومة الإلكترونية للتقنين ومديري أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

تقنين أراضي أملاك الدولة

وناقش محافظ أسيوط أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز ومدى جديتها، وما تم إرساله لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت والعقود التي تم إبرامها حتى الآن، كما تم مناقشة الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة لتسريع معدلات الإنجاز، فضلًا عن مناقشة المعوقات لوضع الحلول المناسبة لها.

سرعة إنجاز أملاك الدولة

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي الذي توليه الدولة أهمية كبرى، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، ومؤكدًا أنه يتابع مستجدات الملف بشكل يومي ويوجه بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام من خلال الانتهاء من الإجراءات واتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.

البت في التظلمات

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها أو تم رفضها من قبل الهيئة المختصة، وكذلك الطلبات غير الجادة، كما شدد على عدم تأجيل أي ملف وسرعة البت في التظلمات المقدمة من المنتفعين وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة.

منح مركز البداري حافزا

واستعرض المحافظ في نهاية الاجتماع المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، لافتًا إلى أن مركز البداري يعد من أفضل المراكز على مستوى المحافظة في ملف التقنين من حيث تحرير أكبر عدد من العقود، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم في إنجار المنظومة، مؤكدًا إنه سيتم صرف حافز مادي لهم، ومطالبًا رؤساء المدن والوحدات القروية بأن يحذو حذوهم ويبذلوا المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، مشددًا على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراض تم استردادها بالفعل من غير الجادين.