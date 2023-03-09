محافظ أسيوط يسلم 22 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات وذوات الهمم

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس 22 ماكينة خياطة حديثة مجانًا للسيدات الأرامل والمعيلات وذوات الهمم ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بالتنسيق والتعاون بين الهيئات والجمعيات ومديرية التضامن الاجتماعي ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة ذات الظروف الخاصة لتوفير مستوى معيشة كريمة لهن وجعلهن قادرات على الإنتاج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .

محافظ أسيوط يسلم ذوات الهمم ماكينة خياطة حديثة مجانًا

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية وإسراء عبدالجابر مدير وحدة برامج أسيوط بهيئة بلان انترناشيونال واسلام السيد مشرف منطقة بهيئة بلان والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات وشيرين محي الدين مدير إدارة التأهيل وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

توفير حياة كريمة للمعيلات

حيث سلم محافظ أسيوط 19 ماكينة خياطة مقدمة من هيئة بلان إنترناشيونال و2 ماكينة مقدمة من جمعية كفالة اليتيم وماكينة من جمعية الرعاية الاجتماعية وذلك للمنتفعات اللاتي تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بهدف توفير حياة كريمة للمعيلات والأرامل وذوات الهمم وجعلهن قادرات على الإنتاج لتحسين مستوى معيشتهن من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية حيث تم تأهيلهن من خلال مديرية التضامن الاجتماعي على مهنة الخياطة وتدريبهن من خلال هيئة بلان انترناشيونال على مهارات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات.

التمكين الاقتصادي

وأكد المحافظ أهمية دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجًا وتوفير مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل وذوات الهمم كنوع من المساهمة في تحمل أعباء الأسرة ومصدر رزق يساعد على التمكين الاقتصادي لهن في المجتمع باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

الفئات الأكثر احتياجا

وأشار اللواء عصام سعد إلى حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة والهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية وتوجيه الدعم المستمر لهم لتكرار هذه البرامج والمشروعات معربًا عن سعادته بإيجابية وفعالية هذه الهيئات والمؤسسات مع الأجهزة الحكومية في هذه الفترة التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود للنهوض بالوطن وتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتوفير حياة كريمة لهم.

تسويق منتجاتهم

ووجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتفعات والتأكد من استمرار هذه المشروعات وتذليل ما يعترضهن من مشكلات حتى تتمكن من توسيع نطاق العمل فضلًا عن مساعدتهن في تسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة مؤكدًا ضرورة التكاتف والتصميم والإرادة من أجل الإنتاج ورفع مستوى دخل الأسرة الاقتصادي.