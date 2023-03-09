إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «أسيوط الغربي» بالفيوم

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، بصورة جزئية أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 10 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة على الفور، والذي وقع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام كافيتريا دقدق بعد مدخل العياط بنحو 6 كيلو مترات، بدائرة مركز طامية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة على جانب الطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.