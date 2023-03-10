محافظ أسيوط يتابع تطبيق تعديل مواعيد فتح المطاعم والبازارات المرخصة سياحيا

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كتابا دوريا رقم 45 لسنة 2023، لتعميمه على جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة وكافة الجهات المعنية، بشأن مد مواعيد العمل للمطاعم والكافتيريات والبازارات المرخصة سياحيًا، لتكون يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وتغلق الساعة الرابعة فجر اليوم التالي، وذلك في ضوء نتائج الاجتماع رقم 2 للجنة الوزارية للسياحة المنعقذة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 24 يناير 2023.

تعديل مواعيد عمل المحلات

وأوضح محافظ أسيوط أن وزارة التنمية المحلية أرسلت الكتاب الدوري رقم 52 لسنة 2023 بشأن موافقتها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، على تعديل مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات والبازارات المرخصة سياحيا يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزراية للسياحة المنعقدة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على مطلب الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن مد مواعيد العمل للمطاعم السياحية والعودة إلى المواعيد المعمول بها قبل جائحة فيروس كورونا.

مواعيد فتح المطاعم

ووجه اللواء عصام سعد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي السياحة والمتابعة الميدانية وكافة الجهات المعنية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ القرارات الصادرة، وتطبيق هذا التعديل في مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات والبازارات المرخصة سياحيًا، لتكون يوميا من الساعة السادسة صباحا وتغلق الساعة الرابعة فجر اليوم التالي.