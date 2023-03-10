انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «كتف بكتف» في أبو كبير بالشرقية

انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة كتف بكتف، اليوم الجمعة، في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، تحت إشراف محافظ الإقليم الدكتور ممدوح غراب، والدكتور عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتعبئة نحو 7 آلاف كرتونة وتوزيعها على المستحقين والأسر الأكثر احتياجا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، فضلا عن توزيع نحو 35 ألف كيلو بطاطس و20 ألف كيلو لحوم، إلى جانب كراتين المواد الغذائية المعبئة، وجار استكمال تعبئة باقي الكراتين خلال الأيام المقبلة حتى شهر رمضان المبارك وتوزيعها على باقي المستحقين، وذلك لتحقيق الحماية الاجتماعية.

وقال السيد محمد رجب، مدير فرع أورمان الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مبادرة كتف بكتف انطلقت اليوم الجمعة من مدينة أبو كبير بالشرقية، وذلك لتعبئة 7000 كرتونة متضمنة المواد الغذائية (أرز، مكرونة، شعرية، تمر)، وبعض المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن وتكفي مدة أسبوع، إذ أنها تزن حوالي 12 كيلوجراما، لافتا إلى أن جمعية الأورمان تقوم اليوم ضمن التحالف الوطني بتعبئة 500 ألف كرتونة في محافظات عديدة بجمهورية مصر العربية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، على أن يتم تعبئة وتوزيع 7 آلاف منها في الشرقية.

35 ألف كيلو بطاطس و20 ألف كيلو لحوم للمستحقين

وأضاف مدير فرع أورمان الشرقية، أن اليوم يتم تعبئة كراتين المواد الغذائية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، فضلا عن رجال التحالف الوطني والمتطوعين ولفيف من أبناء المحافظة، موضحا أنه بعد الانتهاء من تعبئة الكراتين يتم توزيعها على المستحقين، مشيرا إلى تخصيص 35 ألف كيلو بطاطس و20 ألف كيلو لحوم لتوزيعها على الأسر مع الكراتين، لافتا إلى إقامة فقرات ترفيهية للحضور، فضلا عن توزيع هدايا على 200 طفل يتيم خلال فعاليات اليوم وإدخال السرور عليهم.

انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة كتف بكتف

ولفت «رجب» إلى أن اليوم يأتي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة كتف بكتف على مستوى الجمهورية، على أن تستكمل المبادرة وكل مؤسسات التحالف الوطني تعبئة باقي الكراتين وتوزيعها خلال الأيام القادمة على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، معلقا «النهاردة أول مرحلة ولسة المبادرة مكملة للانتهاء من تعبئة الكراتين وتوزيعها على الأسر المستهدفة وكل مؤسسة ضمن التحالف ليها مشاركة في المبادرة بالمواد الغذائية لتحقيق الحماية الاجتماعية».