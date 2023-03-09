المؤبد للمتهم بقتل زوجة شقيقه بسبب خلافات على الشقة في الشرقية 

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة المتهم بقتل زوجة شقيقه حرقا بالسجن المؤبد 25 عاما، كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من مستشفى أبوحماد المركزي باستقبال سيدة تُدعى «هناء ع. أ.»، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة أبو حماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، بنسبة تجاوزت 60%، وجرى تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالواقعة

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة في مركز أبو حماد إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المصابة، يعمل سائقاً، حيث قام بسكب البنزين عليها، ثم أشعل النار فيها، خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على الشقة، ورغبته في إخراجها وزوجها منها، حتى يمكنه الزواج بالشقة.

وفاة المجني عليها

وفي وقت لاحق تلقى مدير الأمن إخطارا بوفاة المجني عليها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى ههيا للحروق متأثرة باصابتها.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.