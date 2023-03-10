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مصر تستضيف فعاليات يوم الاستثمار الأفريقي في دورته الأولى

أسامة فهمي: مناقشة التحديات التي تواجه القارة

كتب:

أيمن حمزة
02:27 م | الجمعة 10 مارس 2023
مؤتمر يناقش تحديات القارة الأفريقية بحضور سفراء 33 دولة عربية

مؤتمر يناقش تحديات القارة الأفريقية بحضور سفراء 33 دولة عربية

تنطلق الإثنين المقبل فعاليات يوم الاستثمار الأفريقي الذي يقام للمرة الأولي في مصر، ويفتتحه المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة بمصر وسفراء وممثلي الملحق التجاري في 33 دولة حول العالم.

مصر تستضيف فعاليات يوم الاستثمار الأفريقي في دورته الأولى

ويحضر المؤتمر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال العرب والمصريين، وقال المهندس أسامة فهمي منظم المؤتمر، إن فعاليات يوم الاستثمار الأفريقي تناقش التحديات التي تواجه الاستثمار في أفريقيا وكيفية التغلب عليها بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الموجودة في أفريقيا وإطلاق مبادرات مهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

توقيع بروتوكول تعاون بين إحدى الشركات المصرية وشركة سعودية 

وأوضح فهمي خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين إحدى الشركات المصرية وشركة سعودية فيما يتعلق بالاستثمار.

ووفقا لـ «فهمي»، يجري توقيع البروتوكول في حضور سفير المملكة العربية السعودية ووزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير.

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.