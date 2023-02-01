الانتهاء من الأعمال المدنية ببوابات مشروع «دار مصر الشروق»

أعلن كريم الأمير مؤسس مبادرة «هنبنيها ونعمرها بسواعدنا»، الانتهاء من الأعمال المدنية بجميع بوابات مشروع دار مصر السكني، مؤكداً بدأ تركيب المطبات الصناعية على البوابات الأربع، وكذا مد الكابلات والاسلاك الكهربائية للبوابات.

الانتهاء من تنفيذ جزيرة طولية من الرصيف

وقال كريم خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «تم الانتهاء من تنفيذ جزيرة طولية من الرصيف الخرساني أمام مدخل البوابة لتفصل الدخول عن الخروج، بمعرفة جهاز تنمية مدينة الشروق، كما تم الانتهاء من تنفيذ جزيرة أخرى للدوران داخل البوابة للتأمين، واستكمالا للشكل الجمالي والنسق الهندسي للبوابة».

من جانبه، أعلن أيمن سمير عضو المبادرة وأحد ملاك المشروع، عن غلق البوابات أرقام «3، 4»، جزئيًا لمدة 24 ساعة فقط، نظراً لاستمرار أعمال الصيانة والتركيب، على أن يعاد فتحهما وتشغيلهما بشكل طبيعي ابتداءً من صباح باكر، مشيدا بتجاوب الملاك مع المبادرة التي ستمتد للأجيال الجديدة.

لم شمل الأسر ودعوة الشباب للمشاركة في تجميل بلدنا

وشدد حسام سويلم عضو المبادرة، على ضرورة مشاركة جميع ملاك دار مصر الشروق في الأعمال الجاري تنفيذها، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من المبادرة هو لم شمل الأسر خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان المبارك، كما نهدف لإعادة الشكل الجمالي للمشروع، بما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للجميع.

وقال المحاسب إبراهيم صديق عضو المبادرة، إنه تم التواصل مع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق لطلب مهندس مختص من الجهاز للإشراف على الأعمال المدنية، التي سيقوم بتنفيذها فني الشركة المتعاقد معها، وتمت الموافقة على حضور المهندس المختص من جهاز المدينة، في إشارة إلى تجاوب وتعاون جهاز المدينة مع مبادرة الملاك، الأمر الذي يعد بمثابة دعوة لكل سكان مدينة الشروق، للعمل على الارتقاء بالمدينة، بما يليق والمظهر الحضاري لها.

وقال محمد حسن منسق عام المبادرة، إن جميع أعمال المبادرة يشرف عليها جهاز مدينة الشروق، ويدعم توجهنا لصالح التنمية، ويوجه الدعوة لكل سكان المدينة للحد من انتشار العشوائيات، وإعادة المدينة لسابق عهدها.

مصر جميلة بناسها وأهلها

ودعا وفائي على مختار عضو المبادرة، وأكبر الأعضاء سنا، إلى تجميل دار مصر الشروق، وإعادة تطوير وتحديث الموقع، بحيث يصبح جديد طوال الوقت، حرصا على المظهر الحضاري، والحد من العشوائيات داخل المشروع، حتى يستقر في وجدان أولادنا وشبابنا أهمية العمل التطوعي وقيمة العمل الأهلي.