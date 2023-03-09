استمرار تراجع نسب المواليد والزواج في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية

كشفت إحصائيات حديثة في لبنان عن تراجع كبير في نسبة المواليد خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022، وغرد مدير مركز الدولية للمعلومات «نشرة إحصائية محلية»، جواد عدرا، على حسابه عبر تويتر، كاشفا أن «معدلات الزواج بين 2018 و2022 تراجعت بنسبة 18 في المئة، مما أدى أيضا إلى تراجع طفيف في معدلات الطلاق، وكل ذلك أدى إلى تراجع كبير في نسبة المواليد ووصل إلى نحو 32 في المئة».

أزمة اقتصادية تعصف بلبنان

ومما لاشك فيه في أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من 3 سنوات تلقي بظلالها على مختلف نواحي حياة اللبنانيين، ووفق الخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي المحلي فإن «التغيير طال تركيبة المجتمع اللبناني من خلال انخفاض نسبتي الزواج والإنجاب إذ لم يعد بمقدور معظم اللبنانيين الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع التكاليف».

وقال الأكاديمي المتخصص في علم اجتماع الأسرة بلبنان، الدكتور زهير حطب في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، إن قضايا الزواج والولادات والطلاق في لبنان يشوبها الغموض فيما يخص النسب لأن المراجع المختصة فيها «أي المحاكم الدينية»، لا تصدر أية نسب في هذا المجال باستثناء الأحكام الصادرة عنها.