حرب «الرقائق الإلكترونية» تشتعل من جديد بعد دخول هولندا على خط المعركة

اشتعلت حرب الرقائق الإلكترونية مرة أخرى بعد قرار الحكومة الهولندية فرض قيودًا على صادرات البلاد من تكنولوجيا الرقائق الدقيقة الأكثر تقدمًا، لحماية الأمن القومي، في أعقاب خطوة مماثلة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشمل القيود منتجات من شركة ASML لتصنيع معدات الرقائق، وهي شركة رئيسية في سلسلة توريد الرقائق العالمية.

الصين تشتكي

وردا على هذه الخطوة والتي وصفتها بأنها خطوة متطورة، قالت الصين إنها تأمل ألا تتبع هولندا إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات من قبل دول معينة، حيث كثيراً ما وصفت الصين تصرف الولايات المتحدة بأنها «هيمنة تكنولوجية»، رداً على ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن.

استخدامات اشباه الموصلات

وتستخدم الرقائق الالكترونية «أشباه الموصلات» في كل شيء، بداية من الهواتف المحمولة إلى المعدات العسكرية، حيث تعتبر الرقائق الإلكترونية مصدر نزاع مرير بين الولايات المتحدة والصين.

الخطوة الهولندية تحرم الصين من حقها في التنمية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «ماو نينغ»، إن الخطوة الهولندية تهدف إلى حرمان الصين من حقها في التنمية، قيما قال ديكستر روبرتس، الزميل البارز في مركز أبحاث أتلانتيك كاونسيل بواشنطن، في تصريح لـ «بي بي سي»، إن قرار هولندا كان خطوة حقيقية إلى الأمام، وانتصارًا حقيقيًا للولايات المتحدة، وأيضًا أنباء سيئة للغاية بالنسبة للصين، خصوصا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في وضع سيء بالفعل، ومن الواضح أن هذا سيجعل الأمور أسوأ.

تقنيات محددة في دورة إنتاج أشباه الموصلات

وقالت وزيرة التجارة الهولندية «ليسجي شرينيماخر» إن الإجراءات ستؤثر على تقنيات محددة للغاية في دورة إنتاج أشباه الموصلات، وترى هولندا أنه من الضروري على أسس أمنية وطنية ودولية أن تتم السيطرة على هذه التكنولوجيا في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية نظرت في التطورات التكنولوجية والسياق الجيوسياسي دون تسمية الصين أو ASML.

ووفقا لما تم نشره بموقع «بي بي سي»، بموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات التقدم للحصول على تراخيص لتصدير التكنولوجيا بما في ذلك الطباعة الحجرية الغاطسة الأكثر تقدمًا بالأشعة فوق البنفسجية (DUV) والترسيب.

الإجراءات لن تؤثر على توقعاتنا المالية

وقالت ASML في بيان إنها تتوقع تطبيق القيود على أنظمة DUV الغاطسة الأكثر تقدمًا، وأنه بناءً على إعلان اليوم، وتوقعاتنا لسياسة الترخيص للحكومة الهولندية، والوضع الحالي للسوق، ولا نتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير مادي على توقعاتنا المالية، وتستخدم آلات الطباعة الحجرية الليزر لطباعة أنماط صغيرة على السيليكون كجزء من عملية تصنيع الرقائق الدقيقة.

وقف بيع آلات الطباعة الحجرية إلى الصين

ومنذ عام 2019، أوقفت الحكومة الهولندية ASML بيع آلات الطباعة الحجرية الأكثر تقدمًا إلى الصين، وفي أكتوبر، أعلنت واشنطن أنها ستطلب تراخيص للشركات المصدرة للرقائق إلى الصين باستخدام أدوات أو برامج أمريكية، بغض النظر عن مكان صنعها في العالم.

كوريا الجنوبية: مخاوف بشأن السياسة الأمريكية بشأن أشباه الموصلات

وكانت الولايات المتحدة تضغط على هولندا واليابان لاعتماد قيود مماثلة، وفي غضون ذلك، أثارت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية مخاوف بشأن السياسة الأمريكية بشأن أشباه الموصلات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كوريا الجنوبية موطن كبار مصنعي المعالجات الدقيقة مثل سامسونج

وقالت الوزارة إن حكومة كوريا الجنوبية ستوضح أن شروط قانون الرقائق يمكن أن تعمق الشكوك التجارية، وتنتهك حقوق إدارة الشركات والتكنولوجيا، وكذلك تجعل الولايات المتحدة أقل جاذبية كخيار استثماري، خصوصا أن كوريا الجنوبية هي موطن لكبار مصنعي المعالجات الدقيقة بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم مثل سامسونج.