مواقيت الصلاة اليوم السبت في مصر.. أذان الظهر 12:04 صباحا

يترقب المسلون في تلك الفترة خاصة إلى الله حيث تكثر العبادات والصيام وأداء الصلاة، في تلك الأيام التي توافق شهر شعبان الذي ترفع فيه الاعمال إلى الله، لذا نشرت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة ليكي يؤدي المسلون الفروض في أوقاتها.

وفي التقرير التالي، نعرض مواقيت الصلاة في محافظات مصر، وفقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم السبت الموافق 11 مارس، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:04 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:49 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:11 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:06 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:24 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:24 مساءً

أذان المغرب: 5:57 مساءً

أذان العشاء: 7:11 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا

أذان الظهر: 11:59 صباحًا

أذان العصر: 3:22 مساءً

أذان المغرب: 5:56 مساءً

أذان العشاء: 7:09 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 3:25 مساءً

أذان المغرب: 5:58 مساءً

أذان العشاء: 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا

أذان الظهر: 12:03 صباحًا

أذان العصر: 3:25 مساءً

أذان المغرب: 5:58 مساءً

أذان العشاء: 7:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا

أذان الظهر: 11:59 صباحًا

أذان العصر: 3:23 مساءً

أذان المغرب: 5:56 مساءً

أذان العشاء: 7:10 مساءً.