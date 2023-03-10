قناة الحياة: التحالف الوطني يدعم المئات من أهالي أسيوط بـ«كامب رسالة»

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية مها موسى تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «جمعية رسالة تدعم المئات من أهالي أسيوط».

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كامب رسالة»، من أجل تقديم الآلاف من المتطوعين خدمات متنوعة لأهالي محافظة أسيوط، مثل توزيع الوجبات وتركيب وصلات المياه وتعسقيف ودعم المنازل.

وترجم المتطوعون على أرض الواقع إحدى الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها جمعية رسالة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبر قافلة تنتشر في قرى المحافظات من أجل البحث عن الفئات الأولى بالرعاية لرفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم.

إلى ذلك، قال محمد سمير متطوع في جمعية رسالة: «نحن موجودون في مركز أبنوب قرية العرب لتركيب 5 وصلات مياه ونقوم بعمل 7 أسقف، ونوزع 400 وجبة، ونتائج جهودنا ظهرت بقوة منذ انضمامنا للتحالف».