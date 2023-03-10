التحالف الوطني يطلق «كتف في كتف».. أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بـ16 محافظة اليوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم انطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف» استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بعدد 16 محافظة وهم «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الاسكندرية - الاسماعيلية - الفيوم – بني سويف - سوهاج - الأقصر- أسوان»؛ وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الفئات الأول بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف.

تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية؛ لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 ؛ بعد اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدن بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات؛ منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًّا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية‎، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية وغيرها.