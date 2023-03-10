قناة الحياة: «التحالف الوطني» يكرم الأمهات في محافظة قنا بأجهزة منزلية جديدة

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «التحالف الوطني يكرم الأمهات.. ويهديهم أجهزة منزلية جديدة».

20 أمًا مثالية كرمتهم مؤسسة العربي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة قنا، تقديرا لدورهن في القيام بواجباتهن وبناء الأبناء في ظل ظروف قاسية.

إلى ذلك، قالت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع: «مارس هو شهر المرأة ونهنئ كل الامهات ونقول لهن كل سنة وأنتن طيبات، نقدم 20 غسالة لـ 20 أم مثالية، وفقهن الله، وأكرمهن في أبنائهن، ونفع المجتمع بهن».

وقال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا: «جرى تحديد الأمهات المثاليات طبقا للمعايير والنظم الموضوعة لاختيار الأمهات المثاليات على نطاق وزارة التضامن الاجتماعي».