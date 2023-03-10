التحالف الوطني يطلق «كتف في كتف» بالقليوبية.. ماراثون وكراتين غذائية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، اليوم، فعاليات مبادرة كتف في كتف بمحافظة القليوبية، والتي شارك فيها 500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر، وطلاب جامعة بنها، وعدد من ممثلي المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية بحضور اللواء هشام خشبة، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، ونجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات وحقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، ونهى أحمد مدير الشراكات في مؤسسة صناع الحياة، ومنسق المبادرة.

أنشطة متنوعة بمبادرة كتف في كتف بالقليوبية

انطلقت المبادرة اليوم تحت شعار «كتف في كتف الخير هيلف»، وتضمنت أنشطة متعددة منها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على المستحقيق، قبل شهر رمضان، من الأسر الأكثر احتياجا بقرى القليوبية وفق الاحتياجات الخاصة بكل قرية وإجراء اصطفاف للمتطوعين، خلال تعبئة الكراتين بجانب أنشطة ترفيهية للأطفال وماراثون للمتطوعين بمشاركة 500 متطوع، وتسليم 4 مشروع تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا ضمن أنشطة مؤسسة صناع الحياة.

مشاركة 500 متطوع في أنشطة كتف في كتف بالقليوبية

أوضحت نهى أحمد مدير الشراكات بمؤسسة صناع الحياة، ومنسق أنشطة كتف في كتف بالقليوبية، أن فعاليات اليوم شارك فيها 500 متطوع ومجموعة من الأطفال والقيادات التنفيذية والعمل الأهلي بالقليوبية في استاد بنها، مشيرة لـ«الوطن» إلى أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أعلن عن أنشطة حملة كتف في كتف مع بداية شهر مارس.

وأوضحت أن المتطوعين من صناع الحياة قاموا خلال الفعاليات بتعبئة وتحميل كراتين غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومراكز القليوبية.

أكبر مبادرة حماية إجتماعية في تاريخ مصر

وأوضحت نجلاء الفرماوي، مدير مكتب حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية، أنّ مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وتهدف لدعم المواطنين والشرائح والأسر الأكثر احتياجا في محافظة القليوبية بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي وصناع الحياة مصر.

أشارت إلى أن مبادرة كتف في كتف نموذج جديد للتكافل بين أبناء مصر، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وتهدف المبادرة إلى توفير 4 ملايين كرتونة من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان منها الآلاف من الكراتين في محافظة القليوبية، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مطبخ على مستوى القليوبية لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتصبح مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، وعدد الفئات المستفيدة.