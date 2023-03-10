وفد البنك الدولي يشيد بتقدم مصر في مشروع تنمية الصعيد

أشاد وفد البنك الدولي برئاسة «الين أولافسين»، مسئولة القطاع الخاص بالبنك خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم بما لمسه من تقدم ملحوظ احرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق.

وثمّنت البعثة التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق، وفقا لبيان صادر اليوم.

وأعربت إلين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولي عن إشادتها بالتنسيق بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لأبناء الصعيد، مؤكدة استعداد البنك لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبني وتنفيذ أي رؤية جديدة للتطوير وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.

أولويات التنمية الصناعية

وصرح المهندس محمد عبد الكريم أن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.

كما أشار عبد الكريم إلى أن الهيئة، قامت بعمل إعلان عن دعوة إبداء اهتمام لتأهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا، وقد تقدم عليها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تأتى في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يجري في هذا السياق إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور أكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدا أنه بمساعدة البنك الدولي يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.