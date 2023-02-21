جامعة بنها تبحث مع هيئة تنمية الصعيد آليات دعم التعاون المشترك

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وفد هيئة تنمية الصعيد من مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى خليل، مستشار رئيس الهيئة لمشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك على هامش زيارته لكلية الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية الصعيد

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية الصعيد في شتى المجالات التنموية، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائي

وأشار «سوسة» الى أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائي، حيث تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بكلية الزراعة هذا العام إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدانا في العام الماضي، وذلك من خلال الاعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير.

كما تم التوسع في مشروع الإنتاج السمكى للمزارع السمكية المغلقة والمفتوحة، والصوب الزراعية التي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي في غير موعده وتوفير الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، وسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية قد أنتجت أيضا سلالة دجاج بنها الجديدة بهدف تحسين صفات الدجاج وجودة البيض المنتج، مشيرا إلى أن سلالة دجاج بنها تأتي في إطار جهود الجامعة لمواجهة التغيرات المناخية وربط البحث العلمي في بالجامعة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر.

وزار وفد هيئة تنمية الصعيد بمجلس الوزراء المزارع السمكية، والصوب الزراعية والقطاعات الإنتاجية، ومزارع القمح كلية الزراعة بمشتهر، ورافقهم عميد الكلية والوكلاء والأساتذة، وذلك للاستفادة من خبرات أساتذة كلية الزراعة والبحوث العلمية التطبيقية والتقنيات الحديثة التي تطبق في مجال الزراعة لزيادة الإنتاجية وإنتاج منتجات زراعية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.