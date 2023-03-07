«تنمية المشروعات»: الصعيد يفوز بـ50% من التمويل المخصص للأنشطة التنموية

أصدر جهاز تنمية المشروعات، تقريرا أوضح فيه الأنشطة التنموية التي نفذها خلال 2022، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للمواطنين، من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بيّن أنّ شباب محافظات الصعيد حصلوا على نسبة تزيد على 50% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك مراعاة لمستهدفات الدولة في هذا الإطار.

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح التقرير، أنّ الجهاز ضخّ إجمالي 7.1 مليار جنيه لمختلف القطاعات التنموية، منها 6.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و318 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والتوسع فيها، وتوفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجا، ما أتاح مليوني يومية تشغيل.

تفعيل قانون تنمية المشروعات

وفيما يتعلق بتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، جرى إصدار نحو 8 آلاف رخصة دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وإصدار ما يزيد على 30 ألف شهادة تصنيف وما يقرب من 30 ألف شهادة مزايا للمشروعات الصغيرة، لتستفيد من التيسيرات التي يقدمها القانون.