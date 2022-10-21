أوقاف كفر الشيخ: انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق الأسبوع الثقافى بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له، إن وزارة الأوقاف أطلقت الأسبوع الثقافي بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، اعتباراً من صباح غداً السبت الموافق 22 أكتوبر 2022م، لمدة 5 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

عقد محاضرات على مدار 5 أيام

ولفت إلى أنه يتم عقد محاضرات على مدار 5 أيام عن موضوعات «آداب المسجد، والذكر وأثره في تزكية النفس، وقيمة الوقت، وتحريم الإسلام لكل ألوان الغش، والإدمان وأثره المدمر علي الفرد والمجتمع»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعُلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.