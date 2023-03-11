مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين نقابة المهن الرياضية بالقليوبية وشركة خاصة

شهدت محكمة مجلس الدولة، قسم الفتوي والتشريع، نزاعًا في مدى جواز صرف ثمن قطعة الأرض المباعة من النقابة الفرعية للمهن الرياضية بالقليوبية إلى شركة تنمية الساحل الشمالي بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/2009مـ وعائد استثمار هذا الثمن؛ المُودع في حساب خاص بالنقابة الفرعية، بتوزيعه على المنتفعين كلّ حسب نصيبه من الأرض.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي التشريع إلى حفظ موضوع النزاع نظرًا لعدم تقديم مستندات طلبتها الجمعية من الخصوم.

قالت الجمعية في فتواها، ان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من الجهة طالبة الرأي موافاتها بمستندات النزاع، إلا أن الأخيرة، لم تقدمها؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.