بدء انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

بحضور 3430 مهندسا، بدأت فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة حاليا بحديقة أوزوريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بعد اكتمال النصاب القانوني، ومن المقرر أن تناقش الجمعية موضوع زيادة المعاشات ضمن جدول أعمالها المقترح.

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

ويعد حضور هذه الجمعية الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة، بحسب بيان عن نقابة المهندسين، وكانت الجمعية جرى تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ميزانية نقابة المهندسين

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.