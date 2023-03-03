عاجل.. مد فترة التسجيل لمدة ساعة في كشوف الجمعية العمومية للصحفيين

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023 مد فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لمدة ساعة أخرى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتسجيل 225 عضوا فقط في الكشوف.

انتخابات نقابة الصحفيين

وقال أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المجلس قرر مد فترة تسجيل الأعضاء في كشف حضور الجمعية العمومية لساعة أخرى بعد الإعلان عن أن عدد المسجلين 225 فقط، بعد استمرارها من الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام باقي الأعضاء لتسجيل أسمائهم لحين اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح أنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية سوف يتم تأجيل عقد الجمعية لمدة أسبوعين، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

نقابة الصحفيين

والمقرر لاكتمال النصاب القانوني أن يحضر 50%+1 من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويكون الانعقاد القانوني الصحيح بحضور 4611 عضوا.