عضو الجمعية العمومية بالمهندسين: احترام قرارات الجمعية العمومية واجب

انتقد محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب السابق ورئيس شعبة الهندسة المدنية السابق بنقابة المهندسين ما وصفه بمحاولة الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية للمهندسين والتي حضرها كافة أعضاء هيئة المكتب من على المنصة وشاركوا فاعليتها وشهدت بوضوح توجه الجمعية العمومية، موضحا أنه واجب احترام قرارات الجمعية العمومية وتنفيذها بكل دقة.

وأوضح رئيس شعبة الهندسة المدنية السابق، أن احترام قرارات الجمعية العمومية وتنفيذها بكل دقة واجب على كل أعضاء المجلس وفرض على كل أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا: «أقف بكل وضوح وقوة مع جموع المهندسين في تنفيذ تلك القرارات ومع حق شباب المهندسين في الحلم بمستقبل أفضل للمهنة ومطالبهم في رفع جودة التعليم الهندسي وضبط الأعداد المنتسبة للتعليم الهندسي».

حق كبار المهندسين

وأضاف أنه يدعم حق كبار المهندسين في معاش كريم وتحسين أداء النقابة بشكل عام عبر تفعيل لجانها المختلفة والحفاظ على كرامة المهندس وشرف مهنة الهندسة.