محمد رمضان يحتفل بتصدر برومو مسلسل «العمدة» التريند: «ثقة في الله نجاح»

احتفل الفنان محمد رمضان، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر البرومو الدعائي لمسلسل «العمدة» التريند.

ونشر محمد رمضان البرومو الدعائي لمسلسل «العمدة»، وعلق عليه: «الحمد لله (جعفر العمدة) تريند رقم واحد.. جمعة مباركة.. ثقة في الله نجاح».

الانتهاء من تصوير مسلسل «العمدة»

وأوشك محمد رمضان على الانتهاء من تصوير مسلسل «العمدة» الذي يضم بجانب محمد رمضان كلا من: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.