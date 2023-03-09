حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة سيارة أجرة بالإكراه في الدقهلية  

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص بتهمة سرقة هاتف وسيارة أجرة بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص بالدقهلية، بعدما تواصلوا مع سائق سيارة أجرة «تاكسي»، مقيم بالإسكندرية، عبر أحد التطبيقات لتوصيلهم من مدينة الإسكندرية لإحدى القرى بدائرة المركز، وبعد وصولهم تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بسرقة الهاتف المحمول والسيارة وفروا هاربين، وأقروا بارتكاب الواقعة، والتصرف في السيارة ببيعها، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات وإحالتهم للنيابة.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وحول عقوبة السرقة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

عقوبة السرقة

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».