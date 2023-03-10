حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» في بدر

امرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن باستخدام بأسلوب «كسر الباب» 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل القبض على تشكيل عصابي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة بدر، بلاغا بقيام 4 أشخاص بسرقة مسكن إحدى السيدات بالمنطقة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيامهم بالسرقة بأسلوب «كسر الباب«» وارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».