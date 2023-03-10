مشرف بنك الطعام في الغربية لـ قناة الحياة: سنوزع 9275 كرتونة بالمحافظة
كتب:
محمد أسامة رمضان
05:34 م | الجمعة 10 مارس 2023
الحياة
قال أحمد العربي، مشرف بنك الطعام في الغربية، إن الفعاليات التي ينظمها البنك على أفضل ما يكون، وكذلك مباردة «كتف في كتف» ضمن فعاليات التحالف الوطني التنموي، وهناك 18 فعالية في 16 محافظة، يجري تنظيمهم الآن، وكل المؤسسات الخيرية متجمعة لخدمة ومساعدة أبناء مصر في كل المحافظات.
توزيع 9275 كرتونة
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»: «اليوم عملنا محاكاة صغيرة من المتطوعين، وأفرغنا محتويات الكرتونية ثم أعدنا تجميعها مرة أخرى، ولدينا 9275 كرتونة، وسيوزعوا على مستوى محافظة الغربية، واليوم سيكون هناك طرق أبواب عن طريق جمعية قاعدية تابعة لنا اسمها خير بلدنا».
مكونات الكرتونة
وتابع: «الكرتونة بها أرز ومكرونة وزيت وسكر ولوبيا وفول وبلح وملح وشاي، وتكفي الكرتونية أسرة مكونة من 3 أفراد من 15 يوما فما فوق».
وأشار: «نعمل على المرأة المعيلة وبرنامج التقزم وتغذية الأطفال في المدارس، وكل دا داخل المبادرات الخاصة بنا ضمن بنك الطعام المصري».