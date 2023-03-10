منسق بنك الطعام بأسوان لقناة الحياة: إقبال من الأهالي على التطوع لمبادرة «كتف في كتف»

قال إسلام عبد الرحيم، منسق بنك الطعام المصري بأسوان، إن هناك إقبالا ملحوظا من أهالي أسوان على تعبئة وتغليف كراتين مبادرة «كتف في كتف» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تستهدف كل نجوع وقرى أسوان.

التعاون مع الجمعيات الأهلية بأسوان

وأضاف «عبد الرحيم»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه سيتم توزيع الكروت والكراتين للمستحقين عن طريق الجمعيات الأهلية المشتركة مع بنك الطعام المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ولفت إلى أن هذه المبادرة خطوة ممتازة تأتي بالشراكة مع كل المؤسسات الكبرى تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشباب حضروا منذ الخامسة فجرا

وأوضح أنه تتم تعبئة المواد الغذائية في استاد أسوان الرياضي، وجرى التنسيق مع كل الجمعيات الأهلية لتعريفها بالمبادرة، لافتا إلى أن الشباب المتطوعين حضروا لتعبئة المواد الغذائية منذ الساعة الخامسة فجرا، لمعرفتهم قيمة المساعدات للأهالي المحتاجة.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية ستوزع المواد الغذائية غدا، متابعا: «الناس فرحانين بالمبادرة».