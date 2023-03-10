أحمد سعد عن حفل تكريم أسر الشهداء: «تشرفت بالمشاركة»

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بالمشاركة بالغناء في حفل تكريم أسر الشهداء، في يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، جزءا من ظهوره في الحفل، معلقا: «تشرفت أني شاركت في حفل تكريم أسر الشهداء في يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللهم ارحم جميع شهداء الوطن وصبر أهلهم».

أغنية «قادر أكمل»

وطرح الفنان أحمد سعد أغنية «قادر أكمل»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها: «أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح.. لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح.. ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح».