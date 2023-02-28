هيثم نبيل مع أحمد سعد بكواليس تسجيل أغاني «جعفر العمدة»: في حتة تانية خالص

كشف الفنان هيثم نبيل، عن كواليس عمله على أغنيات وتتر مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم، حصريا عبر قناة «دي إم سي».

هيثم نبيل يقدم مع أحمد سعد أغنيات مسلسل «جعفر العمدة»

ونشر «نبيل» صورة له رفقة الفنان أحمد سعد، الذي سيشدو بأغنيات المسلسل عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، معلقا: «عملنا مع بعض 13 أغنية للدراما الرمضانية في السنتين اللي فاتوا، منها 10 من كلماتي وألحاني في مسلسل البرنس، ونجاحها كان كبير وبيخليني دايما عايز الجديد يبقي أقوى، وإن شاء الله الجاي أقوى».

هيثم نبيل: أغنيات أحمد سعد قمة في الإبداع

أضاف: «الحقيقة لما ببقى داخل أغاني مسلسل بصوت إمكانياته زي سعد، بفرد جناحاتي في الإبداع بثقة إن في إحساس وإمكانيات محترمة هتنفذها.. وإن شاء الله أغاني جعفر العمدة في حتة تانية خالص، أتمنى تعجبكم، وفي انتظار توفيق ربنا.. أقل من شهر والمدفع يضرب، كل سنة وأنتم طيبين ودعواتكم».

يذكر أن هيثم نبيل، شرع في كتابة وتلحين أغاني مسلسل جعفر العمدة، منذ أكثر من شهرين.