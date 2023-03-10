وظائف جديدة في الجامع الأزهر.. اعرف موعد وشروط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، عن إتاحة فرص عمل كمحفظين قرآن، بفروع الأورقة الأزهرية.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل فرص العمل التي أعلنت عنها الإدارة العامة للجامع الأزهر وكيفية التقديم وأبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

شروط التقديم للعمل في الجامع الأزهر

ويحتاج الجامع الأزهر محفظين للقرآن الكريم، للعمل به، وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الرواق وضع عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للعمل في وظيفة المحفظين، وهي كما يلي:

1- أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملًا

2- أن يكون المتقدم مجيدا لأحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

3- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

4- أن يجتاز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

ويجري تسكين الناجحين وفقا لاحتياجات كل مركز وفي حال زيادة أعداد الناجحين عن الاحتياجات تكون الأولوية للأعلى درجة.

وبدأ التقديم على فرص العمل المعلن عنها من قبل الجامع الأزهر أمس الخميس الموافق 9 مارس، وينتهي في يوم الجمعة 24 مارس 2023.

وعلى الراغبين في التقدم لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم في الجامع الأزهر، الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات المطلوبة بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة: https://service.azhar.eg/Services/rewaqJobs