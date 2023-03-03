بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 10 ملايين و177 ألف شخص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، ارتفاع عدد الأوكرانيين الفارين من بلادهم لبولندا إلى 10 ملايين و177 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 من شهر فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر راديو «بولندا» في بيان نشرته باللغة الإنجليزية، أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 20 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة نحو 21 ألفا و200 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم، ما يرفع إجمالي العائدين إلى 8.27 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وفي سياق آخر، ذكرت خدمة الطوارئ بمنطقة خيرسون، أن القوات الأوكرانية تواصل قصف البنية التحتية المدنية في التجمعات السكنية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.