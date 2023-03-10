قناة الحياة تستعرض قصة نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استعرض برنامج «أهل بلدنا» قصة نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عام، وهو العام الذي امتاز بكثرة برامج الحماية الاجتماعية والدعم للأسر الأكثر احتياجا، وذلك باستعراض كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي قال فيها: «إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني».

دعوة العمل جاءت من عزيز مصر وقائدها

كما جاء خلال تقرير في البرنامج المذاع على قناة «الحياة»، عن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف»، أن كل إنجاز يبدأ بفكرة، وكل معجزة تبدأ بحلم، وكل حقيقية تبدأ بيقين، وكل قصة نجاح في مصر تبدأ بتشجيع ودعوة، دعوة من عزيز مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستطرد التقرير: «الرئيس السيسي أعلن أن عام 2022 عاما للمجتمع المدني، والتي بدأت معها الحكاية، وهي حكاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قاطرة المجتمع المدني للتنمية في مصر».