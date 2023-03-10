مؤسسة الجارحي للتنمية لقناة الحياة: جهزنا أكثر من 10 آلاف كرتونة

قالت داليا الجارحي، أمين صندوق مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف» في الفيوم قامت بتعبئة أكثر من 10 الآلاف كرتونة مساعدات غذائية وبطاطين للمحتاجين في كل قرى محافظة الفيوم بلا استثناء.

الجارحي: يتم توزيع الكراتين على المواطنين بأكثر من طريقة

وأضافت «الجارحي»، خلال استضافتها ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي «كتف في كتف»، ويقدمه برنامج «أهل بلدنا»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤسسة قامت بتوزيع بونات على الأهالي من أجل استلام الكراتين الخاصة بهم بشكل منظم، وهناك بعضا منهم نقوم بتوزيع الكراتين عليهم بطريقة طرق الأبواب للناس المتعففين.

كرنفال للأطفال الأيتام في محافظة الفيوم

واستطرد: «عندنا كرنفال للأطفال الأيتام اللي في محافظة الفيوم وبنوزع بعض الهدايا عليهم علشان نفرحهم بمبادرة كتف في كتف، ومن أمبارح وزعنا الونات والناس عارفه هتقعد فين وتستلم أزاي، ووفقا للبيانات اللي معانا بمساعدة التحالف وفرولنا المعلومات الخاصة بالأفراد علشان نوصل لأكبر عدد من المستفيدين».