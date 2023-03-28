حكاية شهيد.. اللواء مصطفى الخطيب طلب مواجهة الإرهابيين فنالت منه رصاصات الغدر

سيظل يوم 14 أغسطس من عام 2013 علامة بارزة في جبين الإرهاب الأسود عندما أظهرت العناصر الإرهابية الخسيسة ما كانت تخفيه صراحة وخرجوا على أجهزة الدولة بل حملوا السلاح وهاجموا قسم شرطة كرداسة بالأسلحة النارية الثقيلة ما أسفر عن استشهاد عدد من الشهداء كان من بينهم اللواء الشهيد مصطفى الخطيب.

أحداث كرداسة الدامية واستشهاد اللواء مصطفى الخطيب

وتستعرض «الوطن»، قصة استشهاد اللواء مصطفى الخطيب، ضمن سلسلة «حكاية شهيد»، التي أطلقتها لتذكير الناس بشهداء الوطن.

مواقف مؤثرة حكتها سحر يوسف زوجة اللواء الشهيد مصطفى الخطيب خلال حديث سابق لها مع «الوطن» بقولها إن الشهيد كان رمزًا للبطولة فقبل أحداث كرداسة كان مشرفًا على تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي أي قبل شهر واحد فقط من استشهاده وقتها كانت القوات يطلق عليها الرصاص من جانب العناصر الإرهابية التي كانت تحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي.

الشهيد مصطفى الخطيب طلب مواجهة الإرهابيين

وكشفت زوجة الشهيد مصطفى الخطيب، مفاجأة عن أن زوجها الشهيد لم يكن من بين القوات التي تشارك في أعمال تأمين قسم كرداسة وأنه طلب من مديرية أمن الجيزة أن يشارك في أحداث كرداسة وأنه ظل يواجه الإرهابيين مع زملائه بفدائية حتى مات شهيدًا.

آخر مكالمة مع الشهيد مصطفى الخطيب

وتحدثت أيضًا زوجة اللواء مصطفى الخطيب، عن أنها تحدثت معه الشهيد تلفونيًا في الساعة العاشرة صباحًا أي قبل الهجوم وسعته يقول لها: «اقفلي بسرعة دلوقتي فيه هجوم» وأنه مات غدرًا على يد العناصر الإرهابية المسلحة يوم فض رابعة العدوية.