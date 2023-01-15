«حياة كريمة» توصل الغاز إلى 69.6% من منازل قرى «الشهداء» بالمنوفية

أحدثت المباردة الرئاسية «حياة كريمة» تغييرا ملحوظا في كثير من قرى محافظة المنوفية، من خلال تنفيذ مشروعات في عدد من القطاعات الخدمية، ومنها توصيل الغاز الطبيعي إلى المناز في قرى مركز الشهداء وأشمون.

وقال العقيد مهندس ممدوح فوزي، مدير فرع «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للغاز الطبيعي في قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولازال العمل مستمرا في 20 مشروعا، بنسبة تنفيذ 69.6%.

إنشاء محطة غاز لخدمة أهالي مركز الشهداء

وأكد مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم البدء في تنفيذ محطة غاز تخدم قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وأوضح، أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركزي الشهداء وأشمون في المرحلة الأولي يأتي تماشياً مع خطة الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم.