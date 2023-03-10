وفاة شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بطريق بورسعيد المطرية الجديد

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه مساء اليوم في انقلاب دراجة نارية بطريق بورسعيد المطرية الجديد المتفرع من محور 30 يونيو، بسبب انفجار إطار الدراجة النارية والسرعة الزائدة وجرى نقل المصاب والجثة إلى المستشفى.

نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد، قائد الدراجة محمد عادل عبد الستار 24 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى واضطراب بدرجة الوعي وتوفي بعد وصوله إلى المستشفى، كما وصل شقيقه أحمد عادل عبد الستار 22 سنة مصاب بجروح متفرقة بالوجه والساق كما يجري نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

انفجار إطار الدراجة النارية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن المتوفي كان يقود الدراجة النارية بسرعة زائدة وانفجر الإطار بطريق المطرية الجديد المتفرع من محور 30 يونيو، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجاري التحفظ على الدراجة النارية إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.