مصرع شخص في ظروف غامضة بكفر شكر.. «اختفى عدة ساعات وعثر عليه جثة هامدة»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة بائع خضروات لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، وجرى العثور على جثته أمام نزله بعد اختفائه عدة ساعات بقرية المفتي مركز كفر شكر، حيث كان بصحبة 3 أشخاص ثم اختفى وعُثر عليه جثة هامدة، وجاري التحقق من تورط مرافقيه في الواقعة من عدمه.

العثور على جثة بائع في كفر شكر

وكانت أجهزة الأمن قد عثرت على جثة بائع خضروات مصاب بطلق ناري في البطن يرجح إطلاقه من 3 متهمين كانوا معه في منزله قبيل العثور على جثته، حيث عثر على الجثة أمام منزله بقرية المفتي في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله والتحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال مناظرة الصفة التشريحية، وكلفت أجهزة الأمن بالتحري والبحث في الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

تحريات حول مقتل بائع كفر شكر

وتلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول «محمد. و. م»، 30 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن دخول وخروج، ولقي مصرعه في الحال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العميد محمد سعيد مفتش مباحث شمال القليوبية، لمكان الواقعة، وتبين من تحريات المباحث الأولية تواجد 3 أشخاص قاموا بالجلوس مع المجني عليه داخل منزله وتناولوا مشروب الشاي سويا وانصرفوا، وبعدها اختفى المجني عليه من الرابعة عصر أمس، وتم العثور عليه جثة هامدة مصاب بطلق ناري.

التصريح بدفن الجثة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وسرعة ضبط الجناة وطلب تحريات المباحث.